الهيئة العامة للرياضة تدعم «خيرية الفجيرة» بأجهزة رياضية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قام مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية بتنفيذ مبادرة (للرياضة... للحياة) والتي تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع لكافة شرائحه من كبار المواطنين ومرضى الضغط والسكري وأصحاب الهمم والأسر المتعففة من خلال تسليمهم أجهزة رياضية لممارسة الرياضة في منازلهم. وتم توزيع عدد كبير من الأجهزة الرياضية المتنوعة وذلك دعماً لجمعية الفجيرة الخيرية في بادرة طيبة وتعاون بين الهيئة والجمعية الخيرية.

وتقدم الحضور عبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة لرعاية الرياضة بالمنطقة الشرقية ويوسف راشد المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة وعمر خلف رئيس قسم المراكز والأندية الخاصة بالهيئة العامة للرياضة ومحمد ناصر عامر مساعد مدير مكتب المنطقة الشرقية بالهيئة العامة للرياضة ومحمد السعدي منسق الفعالية من قبل الهيئة العامة للرياضة وفايز اليماحي مساعد المدير للتخطيط والتميز المؤسسي في جمعية الفجيرة الخيرية.

ووجه عبد العزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة بالفجيرة الشكر لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ولسعيد عبد الغفار الأمين العامة للهيئة لحرصهما الدائم على وجود مبادرات مجتمعية ومنفتحة على جميع الفئات حتى لا نكون منغلقين فقط في إطار الأندية الرياضية ودوائر الاتحادات وتنظيم البطولات.

مسؤولية مجتمعية

وأشار بوهندي إلى أن الهيئة العامة تعتبر مسؤولة عن المجتمع ولابد من التنويه إلى ظاهرة انتشار السمنة والبدانة في المجتمع، منوهاً إلى أن الهيئة خصت جمعية الفجيرة الخيرية بهذه الأجهزة الرياضية خصوصاً وأن الجمعية الخيرية تعتبر من الجهات النشطة والسباقة ولها باع طويلة في هذا المجال، برئاسة محمد سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة، ونحن على ثقة كبيرة في إيصال هذه الأجهزة لمستحقيها والمستفيدين منها من كبار السن والأرامل وستكون هناك مبادرات مجتمعية أخرى في الطريق.

بدوره وصف يوسف المرشودي مدير جمعية الفجيرة الخيرية مبادرة الهيئة العامة للرياضة بالجيدة وأنها تشجع كبار السن وأصحاب الهمم على ممارسة الرياضة، كما أنها تدعو كافة أطياف المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة وذلك للحفاظ على صحتهم، مشيراً إلى أن الجمعية ستكون وسيطاً لدعم هذه الفئات وذلك وفقاً لتوجيهات محمد سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية.

وأكد المرشودي اهتمامهم بتوفير الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، واصفاً المبادرة المقدمة من هيئة الرياضة بأنها ستكون حافزاً للتوسع وللارتقاء بخدمات أخرى تساهم في خدمة شرائح أخرى في مجتمع الرياضة.

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