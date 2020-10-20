إصابة الكولومبي جافيريا دراج فريق الإمارات بكورونا للمرة الثانية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن فريق الإمارات للدراجات للمحترفين إصابة الدراج الكولومبي فرناندو جافيريا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ليغيب بذلك عن المشاركة في المرحلة السادسة عشر من طواف إيطاليا للدراجات التي تنطلق اليوم.

وقال الفريق في بيان، اليوم، على موقعه الرسمي إن عينة الدراج جافيريا جاءت إيجابية قبل انطلاق المرحلة الـ 16 من السباق، فيما جاءت بقية عينات الفريق سلبية.

وأضاف البيان أن الطاقم الطبي للفريق يراقب الموقف عن قرب وحالة اللاعب الذي خضع للعزل الصحي مباشرة من دون ظهور أي أعراض عليه.

وكان طواف إيطاليا للدراجات قد شهد تسجيل عدد من الإصابات في خمسة فرق، وانسحاب فريقين هما ميتشلتون سكوت وجامبو فيزما قبل المرحلة العاشرة، بينما كشفت الفحوصات الأخيرة عن حالتين إيجابيتين منهما جافيريا.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الكولومبي جافيريا بكوفيد 19 بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية الذي ألغي أواخر فبراير الماضي

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