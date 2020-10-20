بطولة محاربي الإمارات تعلن تنظيم نسخة عربية

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «محاربي الإمارات» عن تنظيم نسخة مخصصة لأبطال العرب من المحترفين والهواة لفنون القتال المختلطة، وستجرى النسخة الأولى للبطولة يناير 2021، وبالتوازي مع محاربي الإمارات «النسخة الدولية»، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقد، أمس، في صالة مبادلة آرينا، بحضور فؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، واللاعب يوسف الحوسني.

من جهته أكد فؤاد درويش أن تنظيم النسخة العربية لمحاربي الإمارات يأتي ضمن مشروع رياضي طموح، هدفه تسليط الضوء على المقاتلين العرب وصقل مهاراتهم، وترجمة لتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

مشيراً إلى أن النسخة الدولية لمحاربي الإمارات ستجرى في 27 نوفمبر المقبل، والنسخة العربية لمحاربي الإمارات يناير 2021. وشدد رئيس اللجنة المنظمة على أن نسخ بطولات محاربي الإمارات أصبحت جزءاً فاعلاً من الرياضات القتالية، التي تتميز بها العاصمة أبوظبي، نظراً لجمهورها ومحبيها في أكثر من 50 دولة حول العالم، ودقة التنظيم والمستوى الفني العالي والمتطور.

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