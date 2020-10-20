سباق الدراجات الافتراضي 24 الجاري

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أعلنت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير عضو لجنة التنسيق الإماراتي السعودي للدراجات والمرشحّة لرئاسة اتحاد الدراجات في انتخابات الدورة 2020- 2024 عن تنظيم لجنة التنسيق الإماراتي- السعودي سباق الدراجات الافتراضي «تحدي ووش للرجال والسيدات» للمقيمين في الإمارات والسعودية، وذلك يوم السبت 24 أكتوبر الجاري لمسافة 40 كلم بتقنية الاتصال المرئي.

وأشارت الجسمي إلى أن السباق الخاص بالرجال سيبدأ في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات والرابعة بتوقيت السعودية، فيما يقام سباق السيدات في السابعة مساء بتوقيت الإمارات والسادسة بتوقيت السعودية، مؤكدة تخصيص جوائز قيمة للفائزين والفائزات في وصافة السباق بالمبادرة الطيبة من اللجنة، تهدف من خلالها إلى زيادة قاعدة الممارسين والممارسات لرياضة الدراجات في البلدين.

مشيرة إلى أن سباق «تحدي ووش» سيكون بداية لسلسلة من السباقات المماثلة، التي تتناسب مع الإجراءات الصحية المتبعة حالياً، وقالت الجسمي: أتقدم بكل الشكر والتقدير لفريق «ووش» بأبوظبي على جهوده وتعاونه في تنظيم السباق. الجدير بالذكر أن نورة الجسمي أشرفت على المعسكر التدريبي المشترك لإناث الإمارات والسعودية، الذي أقيم في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك ضمن برنامج نشاط لجنة التنسيق الإماراتي السعودي للدراجات وحقق المعسكر أهدافه.

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