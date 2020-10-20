سلة الشارقة على طريق فريق كرة القدم

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

سار الفريق الأول لكرة السلة بنادي الشارقة على طريق فريق كرة القدم، محققاً إنجاز الفوز ببطولة الدوري العام، بعد غياب امتد 16عاماً، وبجهاز فني وطني أيضاً يقوده المدرب الشهير عبد الحميد إبراهيم، وهو ما قام به الكابتن عبد العزيز العنبري نفسه مع فريق كرة القدم بالنادي، حينما فاز بعد 23 سنة بلقب دوري الخليج العربي، ليصبح «حميدو» و«العنبري» وجهين لعملة واحدة، شعارها «الشارقة بطلاً».

وبات المدرب عبد الحميد إبراهيم القاسم المشترك في استرداد فريق سلة الشارقة درع الدوري العام في موقفين متشابهين، الأول حينما قاده للفوز بدرع الدوري موسم 2003-2004، بعد 13 عاماً من الغياب، والثاني في الموسم الحالي 2019-2020، بعد 16 عاماً من آخر لقب له في المسابقة.

ووصف عبد الحميد إبراهيم المشهد بأن التاريخ يعيد نفسه، وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي»، إن الفرحة كبيرة وسط جميع أنصار النادي من واقع السيناريو، الذي جاءت به المباراة خصوصاً أن الفريق تأخر بأكثر من 20 نقطة في الشوط الثاني.

وقال «حميدو» إنه يفخر بالربط بين إنجازه الحالي، وإنجاز الكابتن عبد العزيز العنبري مع فريق كرة القدم.

مباراة رائعة

ووصف عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، المباراة النهائية بالرائعة، مشيراً إلى أن الفريقين عبرا عن المستوى المميز للعبة، وقال: إن لاعبي الشارقة كانوا أبطالاً بما فعلوه حتى الثواني الأخيرة، فلعبوا بروح قتالية وإصرار، قادهما للقب غالٍ، وتوجه الحزامي بإشادة خاصة لمجلس إدارة النادي، والجهاز الفني واللاعبين.

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