400 متسابق في «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تنطلق يوم الجمعة المقبل منافسات سباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»، الذي تنظمه شركة «بروموسفن للتسويق الرياضي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، برعاية شركة «ماي دبي»، وبدعم شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتقام فعالياته في منطقة مركز دبي المالي العالمي، ويشارك فيه أكثر من 400 شخص من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث عن إغلاق باب التسجيل، للمشاركة في السباق نظراً لاكتمال العدد، وسيتم تسليم مستلزمات السباق للمشاركين غداً من موقع الحدث، عند بوابة مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتم توفير معدات السباق دون الحاجة للخروج من السيارات، وذلك لتقليل الاتصال بين المشاركين، ويضم السباق ثلاث فئات للتنافس على مسافات 21 كيلومتراً، و10 كيلومترات، و5 كيلومترات.

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