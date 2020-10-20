مهرجانات دبي البحرية تنطلق من «الممزر» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سلسلة مهرجانات دبي البحرية، بداية من السبت المقبل بشاطئ الممزر، وذلك ضمن روزنامة السباقات والفعاليات البحرية في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، والتي تستهدف محبي الرياضات البحرية (الهواة) من الفئات السنية الراغبين في تطوير مهاراتهم، واكتساب تجارب جديدة، وأيضاً زيادة الوعي بأهمية الالتزام بشروط الأمن والسلامة.

ويأتي تنظيم سلسلة مهرجانات دبي البحرية تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وانسجاماً مع خطط مجلس دبي الرياضي نحو مجتمع سليم ومعافى، وترسيخاً لجهود مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، من أجل تحقيق الشراكة المجتمعية، وتوفير فرص لممارسة رياضية آمنة، وفق إجراءات السلامة المتبعة.

وستبدأ أولى المحطات سلسلة السبت المقبل من بحيرة الممزر في دبي، والتي سوف تشهد للمرة الأولى تجمعاً رياضياً فريداً، يستهدف قطاع الناشئين هو الأول من نوعه في رياضتي الدراجات المائية، وألواح موتو سيرف الحديثة.

تأكيد

وأكد محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن سلسلة مهرجانات دبي البحرية إضافة جديدة إلى روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يهدف المشروع لترسيخ مفهوم الرياضات البحرية بين شرائح المجتمع، حيث تحظى الرياضات البحرية بشعبية واسعة عند أبناء الدولة والجاليات المقيمة.

كما يهدف إلى زيادة الوعي لدى المجتمع بضرورة ممارسة الأنشطة البحرية، وفق معايير الأمن والسلامة، وضمن الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن اكتشاف مواهب رياضية جديدة في مختلف الرياضات.

وقال محمد عبد الله حارب: إن الأسبوع الأول للمهرجانات يوم السبت المقبل في بحيرة الممزر يعتبر واحداً من بين 5 محطات، سينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2020-2021 حيث سيقام الأسبوع الثاني خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر المقبل.

فيما يقام الأسبوع الثالث يوم 30 يناير المقبل، والرابع يوم السابع والعشرين من شهر فبراير 2021، وتختتم السلسلة بإقامة فعاليات الأسبوع الخامس يوم 27 مارس المقبل.

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