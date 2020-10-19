الشارقة يهدي درع دوري السلة إلى سلطان القاسمي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أهدى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الفوز ببطولة الدوري العام لكرة السلة للرجال 2019-2020 للمرة السابعة في تاريخ نادي الشارقة، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه.

وجاء فوز الشارقة بدرع الدوري بعد غياب 16 عاماً، منذ آخر لقب حققه الملك موسم 2003 – 2004، وذلك بعد تغلبه أمس، على ضيفه فريق شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية بنتيجة 106 – 103.

شكر

وتوجه المدفع بالشكر والعرفان والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لمتابعتهم ودعمهم المستمر لأبنائهم في نادي الشارقة الرياضي.

وأشاد المدفع بجهود المنظومة كاملة في النادي، بداية من مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء إدارة الألعاب الجماعية، وبالمدرب المواطن عبد الحميد إبراهيم وفريق عمله من أجهزة فنية وإدارية وطبية، وبدعم مجلس الشارقة الرياضي.

لافتاً إلى أن الفوز ببطولة الدوري يعتبر حافزاً لمواصلة الإنجازات في كافة استحقاقات الفريق المحلية والخارجية.

مسؤوليات

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أن النجاح الذي حققه فريق كرة السلة بعد الفوز بالبطولة الخليجية مرتين متتاليتين 2018 و2019 ثم حصد درع الدوري، يضع مسؤوليات مضاعفة على الألعاب الجماعية في النادي، من أجل مواصلة العمل على خلق أجيال جديدة، تكمل مسيرة هذا الفريق، الذي يمتلك شخصية البطل، مؤكداً حرص إدارة النادي على دعم جميع الألعاب ومضاعفة الجهود للمحافظة على المكتسبات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية.

ومن جهته أهدى محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، هذا الإنجاز إلى سمو حاكم الشارقة، وسمو ولي العهد، وسمو نائب الحاكم، وتوجه بالشكر إلى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، لمتابعته وحرصه على توفير متطلبات النجاح للألعاب الجماعية، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة العليا، وإلى عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي على الدعم المتواصل لنادي الشارقة.

جهود

وقدم الحصان، الشكر إلى أعضاء إدارة الألعاب الجماعية، ومشرف كرة السلة عدنان الخيال، على كل ما يبذلونه من جهود، وتوفير كل متطلبات النجاح، ليواصل النادي العريق مسيرة الإنجازات في كل الألعاب،

وأكد على شكره وتقديره للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على روحهم العالية، وإصرارهم على التتويج باللقب، وإسعاد الجماهير الشرقاوية.

وقال الحصان: «فريق رجال الشارقة لكرة السلة يمثل ثمرة عمل لسنوات طويلة من إدارات متعاقبة في نادي الشارقة، ونسعى لمواصلة المسيرة والعمل على تواصل الأجيال ودعم الفريق».

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