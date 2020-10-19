عودة مسابقات الشطرنج في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استأنف نادي دبي للشطرنج والثقافة مسابقات الشطرنج الواقعي في مقره في دبي بعد فترة توقف استمرت 8 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

وجاء ذلك حرصاً من إدارة النادي على عودة النشاط الواقعي والمحافظة على المستوى الفني للاعبين واللاعبات في إطار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي قام النادي بتنظيم البطولة التجريبية الأولى المغلقة للشطرنج الواقعي بنظام الشطرنج السريع بمقره 15 أكتوبر الجاري.

وقام نادي دبي للشطرنج بتعيين مسؤول متفرغ لرقابة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعقيم المعدات الشطرنجية قبل بداية كل جولة وكذلك التأكد من تطبيق اللاعبين واللاعبات كل الإجراءات الاحترازية بدقة.

شارك في البطولة التجريبية الأولى (6 لاعبين من فريق الرجال و6 لاعبات من فريق السيدات)، تقدمهم الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين علي عبد العزيز الفهيم ومريم عيسى.

وأشاد نجيب محمد صالح عضو مجلس الإدارة، رئيس الجهاز الفني بتجربة البدء في الشطرنج الواقعي وقال إنها تحقق أهدافاً عدة منها توفير البيئة الملائمة لخوض مباريات الشطرنج الواقعي تحت ظروف وقائية جيدة جداً، مؤكداً أن العودة لممارسة النشاط الواقعي الطبيعي تدعم الحفاظ على المستوى الفني للاعبين واللاعبات الذين افتقدوا ممارسة الشطرنج على الرقعة الطبيعية لفترة طويلة تمتد إلى 8 شهور.

وأوضح نجيب صالح أن الجهاز الفني بالنادي سيقوم بتنظيم العديد من البطولات الداخلية وأخرى بالتنسيق مع أندية الشطرنج بالدولة خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعودة النشاط بشكل كامل مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات الصادرة عن الجهات المسؤولة بالدولة عن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (COVID 19).

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