الإمارات للدراجات يتعاقد مع البولندي رافال مايكا لمدة عامين

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن فريق الإمارات للدراجات للمحترفين عن انضمام البولندي رافال مايكا إلى صفوفه في صفقة تمتد لعامين، ليعزز الدراج المتخصص بسباقات التسلق قوة تشكيلة فريق الإمارات بقيادة المدير ماورو جيانيتي.

وتعليقاً على انضمام رافال، قال ماورو جيانيتي، مدير فريق الإمارات: "أصبحت تشكيلة الفريق من الدراجين المتخصصين بسباقات التسلق أكثر قوة بانضمام رافال إليها، ونحن واثقون من أنه سيقدم دعماً كبيراً لزميله تادي بوجاتشار، كما سيكون قادراً على تحقيق طموحاته وإنجازاته الشخصية".

من جانبه، قال رافال مايكا: "أنا سعيد جداً بإتاحة هذه الفرصة المميزة لي في هذه المرحلة من مسيرتي الرياضية، سأعمل مع زميلي بوجاتشار وأقدم له المساعدة عند الضرورة، كما أنني سأبذل قصارى جهدي لأحقق نتائج متقدمة بنفسي كلما استطعت.

أنا أفضل السباقات مثل تيرينو-أدرياتيكو وجولة سويسرا وجولة إسبانيا، فهي تناسب مهاراتي وقدراتي على عكس الدراجين البولنديين التقليديين. وأحلم بأن أفوز بميدالية بطل العالم لأضيفها إلى ميداليتي الأولمبية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز