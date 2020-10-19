الشارقة بطل دوري السلة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

استرد الشارقة أمس لقب الدوري العام لكرة السلة للرجال بعد 16 عاماً من آخر ألقابه بالبطولة، عن طريق سيناريو دراماتيكي و«ريمونتادا» تاريخية، بصالة نادي الشارقة، قلب بها النتيجة أمام شباب الأهلي قبل أقل من 3 دقائق من صافرة الختام للمباراة النهائية ليفوز 106 - 103، وظل شباب الأهلي متقدماً في أول 3 فترات بفارق وصل إلى أكثر من 20 نقطة، وتسلم الشارقة الميداليات الذهبية، وحصل «فرسان دبي» على الميداليات الفضية، ونال البطائح الميداليات البرونزية بفوزه على النصر 95 - 89.

تقدم «فرسان دبي» في الربعين الأول والثاني 22 - 17 و ٣١-٢١ لينهي الشوط الأول لصالحه بفارق 15 نقطة «53 - 38»، ونجح الشارقة في تقليص الفارق إلى 9 نقاط «74 - 65» بنهاية الربع الثالث الذي حسمه لصالحه 27 - 21، وجاء الربع الأخير مثيراً ونجح الشارقة في التعادل لأول مرة 93 - 93 قبل 3 دقائق ونصف من النهاية، ثم تقدم لأول مرة في المباراة 95 - 93، وارتفعت الإثارة في آخر 3 دقائق حتى انتهى اللقاء لصالح الشارقة 106 - 103.

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