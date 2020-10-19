4 مباريات تُعيد الحياة لملاعب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 18 والأخيرة لدوري رجال اليد للموسم 2019 /‏ 2020، تعيد الحياة لملاعب اللعبة بعد توقف 215 يوماً للمنافسات بدواعي تفشي فيروس «كورونا»، ويستضيف مليحة «35 نقطة»، فريق النصر «44 نقطة»، ويلعب بني ياس «24 نقطة» مع شباب الأهلي «42 نقطة»، ويستقبل الجزيرة «35 نقطة» الوحدة «19 نقطة»، ويواجه العين «35 نقطة» الظفرة «24 نقطة». ويحتفل الشارقة «المتصدر» بـ51 نقطة في ختام مباراته مع الوصل «31 نقطة» غداً بدرع الدوري العام الذي حسمه قبل نهاية البطولة بجولتين.

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