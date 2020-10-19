«بطولات فزاع» تتصدر روزنامة «أصحاب الهمم» العالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بقرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بتعيين مدرب مساعد من المواطنين، ضمن الطاقم الفني لفرق الألعاب الجماعية في أندية دبي اعتباراً من الموسم الحالي. كما استعرض المجلس استعدادات النادي لاستضافة بطولات «فزاع 2021» بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بعد اختيارها من الاتحادات الدولية لانطلاقة روزنامة بطولات «أصحاب الهمم» العالمية لعام 2021 وهي محطة تأهيلية مهمة لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، كما تعد «بطولات فزاع» علامة فارقة في خريطة بطولات «أصحاب الهمم» العالمية.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة أن قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتعيين مدرب مساعد من المواطنين ضمن الطاقم الفني لفرق الألعاب الجماعية في أندية دبي ليس بغريب على سموه، وأضاف أن قرار سموه يصب في مصلحة تطوير كوادرنا الوطنية. وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي أن قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعزز قدرات الكوادر المواطنة من أجل تمكينها لتحقيق طموحاتها المطلوبة. وكشف العصيمي أن النادي كان سباقاً لتطوير الكفاءات المواطنة، ويضم 4 من هذه الكوادر، ضمن الأجهزة الفنية المختلفة بالنادي.

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