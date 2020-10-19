«مؤتمر دبي للرياضات التراثية» يبحث شؤون القطاع 10 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينعقد في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، ويعد هذا الحدث، الذي أعلنت إطلاقه مجموعة «دوموس»، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، الأول من نوعه في مجال الرياضات التراثية في الإمارات العربية المتحدة، حيث يلعب دوراً بارزاً في الإضاءة على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وأفضل الممارسات في القطاع.

وسيسلط المعرض الضوء على مختلف المعدات والأكسسوارات وجميع المستلزمات والأدوات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية، في حين سيتخلل المؤتمر سلسلة من المناقشات والعروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة. ومن المقرر أن يتناول المتحدثون في الجلسات الرئيسية للمؤتمر موضوعات بارزة عدة، بما في ذلك «الصيد بالصقور في العصر الحديث»، و«زيادة الوصول والمشاركة في رياضة الرماية لأصحاب الهمم» و«أحدث القواعد والأنظمة لامتلاك أسلحة الصيد في دولة الإمارات».

التزام

وقال سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تمثل الرياضات التراثية الإماراتية جزءاً كبيراً من هويتنا الوطنية، وقد تم تناقلها من جيل إلى جيل، لتصبح اليوم من العادات والتقاليد المرتبطة بالبيئة والطبيعة والصحراء، حيث تهيمن على المشهد أجود الصقور والجمال والخيول الأصيلة. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة «دوموس» خلال هذا الحدث، لتعكس التزامنا الواضح في حماية وتقدير الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، وتشجيع جيل الشباب على ممارسة الرياضات التراثية والحفاظ عليها».

من جهته، قال عبدالله أبو الهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوموس»: «يمثل معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، فرصة لعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تسهيل ممارسة هذه الرياضات على المستويين المحلي والعالمي. وتُعد الرياضات التراثية عنصراً أساسياً في تعزيز التواصل والتفاعل بين الإماراتيين والمقيمين في الدولة».

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض والمؤتمر عدداً كبيراً من المشاركين والزوار، من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيسهم في نشر الوعي حول الرياضات التراثية الإماراتية وتعزيز المعرفة بالثقافة الإماراتية، وتشمل الفئات الرياضية التي سيتم عرضها خلال الحدث، تربية الصقور، وصيد الأسماك، وسباق الهجن وغيرها من الرياضات التراثية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز