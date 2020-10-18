صيانة شاملة لمضمار زايد الدولي للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقد بمقر اتحاد الدراجات بالشارقة أمس اجتماعا تنسيقيا بين اتحاد الدراجات وممثل وزارة الطاقة والبنية التحتية والشركة المنفذة لمشروع صيانة مضمار زايد الدولي ومبنى الإدارة الملحق بالمضمار وتم خلال الاجتماع الذي حضره عبد الكريم الزرعوني المدير المالي للاتحاد وفريق عمل الجهة المنفذة للمشروع الذي يضم المهندسين محمد سامي ووليد سمير ومحمد أبو العطا وجعفر يحيي بحث كافة الخطوات الخاصة بالمشروع الذي سيبدأ العمل فيه مع بداية الأسبوع المقبل.

وأكد الزرعوني أن الهدف من مشروع الصيانة الشاملة تحديث الشكل العام لمضمار زايد الذي يعتبر من أهم المنشآت الرياضية والأول في المنطقة الخليجية وسيتضمن المشروع إضافة تعديلات جديدة سواء في المضمار أو في المبنى الإداري بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي ستشهد إستضافة العديد من البطولات الخليجية والعربية والمحلية مشيرا إلى أن المشروع يحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامه أحمد الشعفار الذي وجه بالانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له ليكون المضمار جاهزا لاستقبال البطولات .

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