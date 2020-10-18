المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن اعتماد أكاديمية تيليكو للتنس لتصبح أول جهة رسمية في رأس الخيمة تنضم لأسرة التنس في الدولة، مما يعكس نجاح خطة الاتحاد بتوسيع نشر اللعبة في مختلف إمارات الدولة والتي كانت تقتصر على العاصمة أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة، مما يعكس الجهود التي يبذلها اتحاد اللعبة للمضي بها نحو الأفضل.

ورحب ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بعضوية أكاديمية التنس الجديدة، متمنياً أن تمهد الخطوة لأكاديميات جديدة في رأس الخيمة، مؤكداً أن إشهار الأكاديمية يعكس صحة النهج الذي تنتهجه الإدارة التنفيذية في الاتحاد، متمنياً أن تسهم في استكشاف لاعبين ولاعبات مواطنين مميزين يمكنهم أن يكونوا مستقبلاً في عداد المنتخبات الوطنية ومن المقيمين القادرين على إحراز البطولات، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة لن يدخر جهداً في تقديم المشورة الفنية لدعم نجاحها.

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