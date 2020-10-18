"ريمونتادا" تاريخية تقود الشارقة للقب دوري السلة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

استرد الشارقة لقب الدوري العام لكرة السلة للرجال بعد 16 عاماً من آخر ألقابه في المسابقة بعد سيناريو دراماتيكي و"ريمونتادا" تاريخية، قلب بها النتيجة أمام شباب الأهلي قبل أقل من 3 دقائق من النهاية ليفوز بنتيجة 106-103، في المباراة النهائية التي جرت بصالة نادي الشارقة وظل شباب الأهلي متقدماً في أول 3 فترات بفارق وصل أكثر من 20 نقطة.

تقدم شباب الأهلي في الربعين الأول والثاني 22-17 و31-21 لينهي الشوط الأول لصالحه بفارق 15 نقطة "53-38" ونجح الشارقة في تقليص الفارق إلى 9 نقاط "74-65" بنهاية الربع الثالث الذي حسمه لصالحه 27-21، وجاء الربع الأخير مثيراً ونجح الشارقة في تعديل النتيجة لأول مرة 93-93 قبل 3 دقائق ونصف من النهاية ثم اتبعها بالتقدم لأول مرة في المباراة 95-93 وارتفعت الإثارة في آخر 3 دقائق وظلت النتيجة تتأرجح هنا وهناك حتى انتهت لصالح الشارقة 106-103، بعد تقدمه 41-29 في الربع الأخير.

وبهذا الفوز يصل الشارقة للقب السابع في تاريخه، كما حقق البطائح المركز الثالث بالفوز على النصر بنتيجة 95 - 89، وتتويجه بالميداليات البرونزية بعد المباراة وذهبت الميداليات الفضية لشباب الأهلي والذهبية والدرع للشارقة.

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