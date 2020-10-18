"ريمونتادا" تاريخية تقود الشارقة للقب دوري السلة

المصدر:
  • الشارقة-ياسر قاسم
التاريخ:

استرد الشارقة لقب الدوري العام لكرة السلة للرجال بعد 16 عاماً من آخر ألقابه في المسابقة بعد سيناريو دراماتيكي و"ريمونتادا" تاريخية، قلب بها النتيجة أمام شباب الأهلي قبل أقل من 3 دقائق من النهاية ليفوز بنتيجة 106-103، في المباراة النهائية التي جرت بصالة نادي الشارقة وظل شباب الأهلي متقدماً في أول 3 فترات بفارق وصل أكثر من 20 نقطة. 

تقدم شباب الأهلي في الربعين الأول والثاني 22-17 و31-21 لينهي الشوط الأول لصالحه بفارق 15 نقطة "53-38" ونجح الشارقة في تقليص الفارق إلى 9 نقاط "74-65" بنهاية الربع الثالث الذي حسمه لصالحه 27-21، وجاء الربع الأخير مثيراً ونجح الشارقة في تعديل النتيجة لأول مرة 93-93 قبل 3 دقائق ونصف من النهاية ثم اتبعها بالتقدم لأول مرة في المباراة 95-93 وارتفعت الإثارة في آخر 3 دقائق وظلت النتيجة تتأرجح هنا وهناك حتى انتهت لصالح الشارقة 106-103، بعد تقدمه 41-29 في الربع الأخير. 

وبهذا الفوز يصل الشارقة للقب السابع في تاريخه، كما حقق البطائح المركز الثالث بالفوز على النصر بنتيجة 95 - 89، وتتويجه بالميداليات البرونزية بعد المباراة وذهبت الميداليات الفضية لشباب الأهلي والذهبية والدرع للشارقة.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى