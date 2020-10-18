لاعبات الجوجيتسو يشكلن سلسلة بشرية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

المصدر: وام

أقامت مجموعة من لاعبات الجوجيتسو سلسلة بشرية إبداعية، للتوعية بأهمية إجراء الفحص المبكر للكشف عن مرض سرطان الثدي، في خطوة تندرج ضمن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى إظهار وتقديم مختلف أوجه الدعم للفعاليات والمبادرات التي يشهدها شهر التوعية بسرطان الثدي، تشجيعا على ضرورة إجراء الفحوصات بشكل منتظم، وتعزيز الوعي حول دور الكشف المبكر عن سرطان الثدي في التصدي له، ومنح الأمل للذين يعانون من هذا المرض، وشحذ هممهم خلال رحلتهم في التغلب عليه.

ويشكل الوعي أحد أبرز العوامل للكشف المبكر عن المرض، وبالتالي اتخاذ الخطوات الضرورية للعلاج وصولا إلى الشفاء التام.. ويلتزم اتحاد الإمارات للجوجيتسو بدعم حملات التوعية، والفعاليات المصاحبة المصممة لتعزيز الصحة العامة وصحة المرأة التي يعنيها هذا الأمر بشكل خاص.

كما تهدف حملة التوعية التي يقوم بها الاتحاد إلى نشر الأجواء الإيجابية وتشجيع المجتمع على المبادرة لمواجهة مرض السرطان، وخصوصا سرطان الثدي الذي يمثل أكثر أنواعه انتشاراً.

ويحرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على النهوض برياضة الجوجيتسو في الدولة، وتشجيع أفراد المجتمع على اتخاذ الرياضة ونمط الحياة الصحي كأسلوب حياة وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز صحة أفراد المجتمع وتقوية جهازهم المناعي للتصدي لجميع أشكال الاضطرابات الصحية العضوية والنفسية.

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