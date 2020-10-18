لقب السلة بين شباب الأهلي والشارقة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد صالة الشارقة الليلة، حسم لقب الدوري العام لكرة السلة لموسم 2019 /‏ 2020، في النهائي المثير بين شباب الأهلي، حامل اللقب، والشارقة، وتتكرر المواجهة بين الفريقين ، بعد 4 أيام من مواجهتهما بختام المربع الذهبي، ويتطلع شباب الأهلي لمواصلة سيطرته على اللقب على مدار 12 عاماً متتالية «منذ موسم 2008 /‏ 2009» بينما يسعى الشارقة للعودة لمنصة التتويج ، وتحقيق لقب الدوري ، بعد 16 عاماً منذ آخر لقب حصل عليه «موسم 2003 /‏ 2004».

ويسبق النهائي،مواجهة النصر والبطائح ، لتحديد صاحب المركز الثالث.

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