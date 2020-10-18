طائرة حتا تنهي أزمة الصالة الرياضية

المصدر: دبي- علي الظاهري

يخوض فريق الطائرة بنادي حتا، مباريات الموسم الجديد على أرضه، بعد الحصول على الموافقة من وزارة التربية والتعليم، لنقل التدريبات والمباريات إلى صالة نادي الظهرة للبنات، وذلك بعد أن كان الفريق مهدداً بعدم خوض مبارياته على أرضه في الدوري العام للرجال. وكان «البيان الرياضي» قد انفرد من قبل بمشكلة صالة طائرة حتا ، وكانت طائرة الفريق، استهلت الإعداد على الملعب المفتوح في النادي، بعد إغلاق صالة المدرسة، بسبب الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم على مستوى مدارس الدولة، جراء فيروس «كورونا» المستجد، ما استدعى البحث عن صالة بديلة، وهي صالة هيئة تنمية المجتمع في منطقة حتا، والتي احتضنت تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، إلا أنه كان من الصعب إقامة المباريات الرسمية، بسبب عدم مطابقة الصالة للمعايير والاشتراطات الفنية المطلوبة للعب المباريات.

وثمّن حيي حسن البدواوي رئيس القطاع الرياضي في نادي حتا، جهود أحمد ماجد البدواوي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء، والمهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، ومساعيهم لإعادة فتح الصالة، وتسهيل مهمة الفريق في استضافة مباريات الدوري العام للرجال، إلى جانب المنافسات الأخرى، ضمن أجندة الموسم الجديد، متوجهاً بالشكر إلى هيئة تنمية المجتمع، وخص بالشكر أحمد جلفار مدير عام الهيئة، على السماح بإقامة تدريبات الفريق على صالة الهيئة خلال فترة الإعداد.

تطلعات

وأضاف البدواوي لـ «البيان الرياضي»، أن فريق الطائرة سينقل تدريباته في الفترة المقبلة، إلى المدرسة، بعد انتهاء مشكلة الصالة، حيث يتطلع الفريق إلى تحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد، بعد الأداء المميز الذي قاده في العام الماضي، إلى مطاردة المربع الذهبي، إلى جانب تألق فريق الشباب، الذي كان على بعد خطوة من تحقيق إنجاز جديد، بالتتويج باللقب، لولا إلغاء الموسم بسبب «كورونا»، مشيراً إلى أن فريق الرجال، يستهل مشواره بمواجهة العين في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، على ملعب محايد، فيما سيتم التعرف إلى مواعيد مباريات الدوري في الأيام القليلة المقبلة، بعد تعميم جدول المسابقة على الأندية.

وأشاد البدواوي بتحضيرات فريق الطائرة، الذي سيقوده هذا الموسم مدرب برازيلي، بمعاونة المدرب المواطن علي سالم محمد، الذي تم تعيينه مساعداً لمدرب الفريق الأول، تماشياً مع قرار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بتعيين مدرب مساعد من المواطنين، ضمن الطاقم الفني للفريق الأول للألعاب الجماعية، مؤكداً الثقة الكاملة بمساعد المدرب الجديد، الذي يعتبر من الكفاءات المميزة، التي تستحق الفرصة، إضافة إلى وجود العديد من الكفاءات الوطنية التي ستنال الفرصة للوجود ضمن الطاقم الفني، سواء في كرة الطائرة، أو غيرها من الألعاب الأخرى في النادي.

وكشف البدواوي عن وجود تغييرات طفيفة على مستوى فريق الطائرة، حيث قد يتم استبدال اللاعب الكوبي هيروشي، بسبب الإصابة، وجاري تجربة أحد اللاعبين البرازيليين، ليكون بديلاً للاعب الكوبي، مشيداً بالعناصر الموجودة في صفوف الفريق حالياً.

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