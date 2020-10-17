"أوليسي" دراج فريق الإمارات يتصدر المرحلة 13 من جولة إيطاليا

المصدر: وام

قدم نجم فريق الإمارات دييجو أوليسي أداء قويا في المرحلة الثالثة عشرة من جولة إيطاليا، تمكن بفضله من تحقيق فوزه الثاني في الجولة لهذا العام، متقدما على منافسه جواو ألميدا من فريق "كويك ستيب" الذي يتصدر التصنيف العام.

وانطلقت المرحلة الثالثة عشرة من الجولة أمس الجمعة من بلدة تشيرفيا على مسار بطول 192.5كم وصولا إلى بلدة مونسيليسي، وتضمن المسار مسافتي تسلق في منطقة تلال يوجانيان.

وكانت المرحلة شهدت تشكل مجموعة متقدمة في وقت مبكر، وتضمنت 7 دراجين تمكنوا من التقدم بفارق 3 دقائق عن المجموعة الرئيسية، ولم تتمكن الأخيرة من التقدم إلا عند مسافة التسلق الثانية، والتي شهدت تراجع كل من بيتر ساجان "بورا-هانزغروي" وبين سويفت "إينيوس جريناديير" من المقدمة.

وانطلق أوليسي في سباق السرعة قبل نحو 600م من خط النهاية، ليثبت قدرته كأحد أسرع الدراجين في الجولة، متجاوزا كلا من ألميدا وباتريك كونارد من فريق "بورا-هانزغروي".

وتعليقا على فوزه، قال أوليسي.. " كان أداؤنا قويا في مسافة التسلق النهائية، حيث تمكنا من التقدم على الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، ووصلنا إلى خط النهاية ضمن مجموعة صغيرة، حيث أدركنا أننا بتقدمنا قد نحظى بفرصة الفوز في سباق السرعة النهائي.. أتوجه بالشكر إلى جميع زملائي في الفريق الذين ساعدوني في تحقيق هذا الإنجاز، بمن فيهم كونتي وماكنالتي الذي دعمني للوصول إلى الجزء النهائي".

وأضاف " أقدم أداء قويا منذ استئناف الموسم، وأشعر بسعادة كبيرة بفوزي بهاتين المرحلتين، لتضاف إلى سجلي الذي يضم 6 انتصارات سابقة في جولة إيطاليا".

وتقام المرحلة الرابعة عشرة من الجولة اليوم ، وهي سباق ضد الزمن للأفراد على مسافة 34 كم انطلاقا من كونيليانو وصولا إلى فالدوبياديني.

بينما تقام المرحلة النهائية في ‪25 أكتوبر‬ في مدينة ميلان.

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