" اليد الإماراتية" تنظم ورشة عمل استعداداً لانطلاق الموسم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

عقد مجلس إدارة اتحاد اليد الإماراتي صباح أمس بمقر الاتحاد ورشة عمل بمقرة بدبي لشرح كافة الإجراءات الاحترازية لممارسة الأنشطة الرياضية للموسم الجديد، وأوضح عبد السلام المحيربي نائب رئيس الاتحاد أن الورشة تستهدف رسم خارطة الطريق لعودة لعبة أقوياء اليد، وترأس الجلسة نبيل محمد بن عاشور رئيس الاتحاد وعبد السلام المحيربي، وناصر الحمادي الأمين العام، وعضوي الاتحاد سعود إبراهيم وفيصل الطواش.

وكشف عبد السلام أن الورشة شملت على جلستين لشرح الإجراءات الاحترازية التي ستتبع خلال الموسم الرياضي 2021/2020، الأولى خصصت لمشرفي الأندية الأعضاء وحضرها ممثلو تسعة أندية هي العين، ومليحة، وشباب الأهلي، ودبا الحصن، والمدام، والشارقة، والوصل، والوحدة، والنصر، والثانية تمت بحضور عدد من حكام الموسم الرياضي، وخاصة أن الموسم سينطلق بعد غد الاثنين بإقامة 4 مباريات في الجولة الثامنة عشر لدوري الرجال تمثل ختام الموسم الماضي، بينما ينطلق الموسم الجديد ببطولة كأس الامارات والمقرر في 23 اكتوبر الجاري.

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