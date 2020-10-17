«الشامخة» تنتزع ناموس اللقايا الأبكار في «تمهيدي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انتزعت «الشامخة» لعتيق القبيسي، ناموس أول أشواط منافسات اللقايا، المخصص للأبكار المحليات، في 6.01.09 دقائق ضمن منافسات الأسبوع السابع، من «تمهيدي الوثبة» لموسم الهجن، وتصدرت «الفائزة» لمحمد المهيري الشوط الثاني للقايا المهجنات في 6.00.07 دقائق،وحصد «المسك» لمحمد المهيري صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات، في 5.58.03 دقائق، ونال «وارد» لمحمد المري، ناموس الشوط الرابع للجعدان اللقايا المهجنات في 6.01.02 دقائق.

وفازت «مخيفة» لمظفر العامري بالشوط الخامس، و«الفائزة» لمحمد المري بالسادس، وأهدى «هملول» محمد المهيري، ناموس الشوط السابع والنقطة الثالثة، وفاز «الشارد» بالشوط الثامن، ونالت «حفلة» لموسى الموسي لقب التاسع، وفازت «متعبة» لراشد الزرعي بالعاشر. وأسفرت نتائج الأشواط من الـ 11 وحتى 18عن فوز «فعايل» لمبارك المهيري، و«حشيم» لسعيد الدرعي، و«شاهين» لمحمد الرميثي، و«مخيفة» لمحمد العامري، و«دمعة» للسعيد المحرمي، و«المسك» لسعيد الخييلي، و«إنذار» لمحمد العميمي، و«شاهين» لخالد الحميري.

وخطف «المتحد» لمحمد المهيري، النقطة الرابعة،وصدارةالشوط 19، وفازت «مطفية» لحامد الدرعي بالشوط 20، و«مياسة» لمحمد الخييلي، بالشوط 21، و«مزاحم» لعبد الله العامري، بالشوط 22، وأهدى «السريع» شعارمحمد المهيري، النقطة الخامسة في الشوط 23، وفازت «الزود» لمظفر العامري، بالشوط 24، محققة أفضل توقيت «5:54:02 دقائق»، وفازت «شديدة» لعبيد السبوسي بالشوط 25.

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