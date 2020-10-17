براين أورتيغا: تنظيم مبهر في أبوظبي لنزالات «يو إف سي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق نزالات بطولة «يو إف سي ليلة القتال: أورتيغا ضد كوريان زومبي» اليوم في رابع فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، وهي النسخة الثانية من منافسات جزيرة النزال، والتي تستضيفها أبوظبي ضمن منطقة آمنة في جزيرة ياس، وأكد الأمريكي براين أورتيغا الذي سيواجه الكوري الجنوبي تشان سونغ سونغ في نهائي ليلة القتال أن تنظيم أبوظبي نزالات «يو إف سي» مبهر، وقال: شعرت لدى وصولي إلى جزيرة النزال وكأنني دخلت في عالم أحد الأفلام، ونشعر أننا جزء من فعالية ضخمة، تهدف لتمكيننا من العودة إلى حلبة النزال، ومنح المشجعين تجربة مميزة، بفضل تنظيم أبوظبي هذه الفعالية بهذا الشكل المذهل تمكّنا من التركيز على تدريباتنا، وأنا على ثقةٍ بقدرتي على الفوز، ووضعت خطةً جيدة بالتعاون مع فريقي، وطوّرت بعض الحركات والأساليب وأركز حالياً على عدم استهلاك كامل طاقتي بالتدريبات. وتابع: عرفت بلقب «تي سيتي» في سنٍ مبكرة، وكان مدربي يدعوني «تراينجل سيتي» نظراً لأسلوبي بتثبيت وإخضاع اللاعبين على بساط التدريب، وقررت اختصاراللقب إلى«تي سيتي».

تجربة مميزة

وقالت الكندية جيليان روبرتسون، التي ستواجه البرازيلية بوليانا بوتيلهو في فئة وزن الذبابة: عشت تجربةً مميزةً في أبوظبي، حيث وصلت إلى المدينة منذ نحو أسبوع ونصف الآن، ما مكنني من التدرب بشكلٍ مكثف في المنطقة الآمنة، وأعتقد أننا محظوظون حالياً للطقس الجميل كل ما شهدناه يشير لتنظيمٍ رفيع المستوى لم نشهد مثيلاً له، خاصةً حلبة النزال التي تم إنشاؤها على الشاطئ، فهي شيء جديد ومميز. أذهلتني أبوظبي بكل تفاصيلها، وفندق الإقامة يتميز بتصميمٍ مستوحى من عالم الأفلام الخيالية.

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