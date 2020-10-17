اتحاد كرة اليد يوضح الإجراءات الاحترازية للأندية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يعقد اتحاد الإمارات لكرة اليد اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع مشرفي الأندية والأجهزة الطبية لشرح الإجراءات الصحية بالبروتوكول الصحي للمباريات، ومن أبرزها ربط اعتماد تسجيل اللاعبين والحكام والأطقم الفنية والعاملين في الصالات، بالنتائج السلبية لاختبارات فيروس «كورونا» واكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، إقامة المباريات من دون جماهير، وكل نادٍ مطالب بتقديم نتائج سلبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مع السماح لخمسة أشخاص من إدارة النادي بحضور المباريات.

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