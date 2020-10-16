«همس» بطلة تحدي الحقايق في «الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انتزعت «همس» لسلمان الدوسري لقب أول أشواط الحقايق الأبكار المحليات ضمن منافسات الأسبوع السابع من «تمهيدي الوثبة»، في 4.33.03 دقائق، فيما حلق «الشهم» لسعيد المنصوري بالمركز الأول في شوط الحقايق الجعدان في 4.32.00 دقائق.

ونالت «الغايرة» لمنصور سيف المركز الأول بالشوط الثالث للأبكار المحليات في 4.32.00 دقائق، وانتزعت «رسمية» لمحمد الجنيبي لقب الشوط الرابع للأبكار المهجنات في 4.33.04 دقائق.

وتألق في الشوط 21 شعار المضمر علي بن جميل الوهيبي عن طريق البكرة «غزال» التي انتزعت ناموس الشوط، مسجلة أفضل توقيت في منافسات الحقايق، مسجلة 4.25.07 دقائق.

وتتواصل منافسات الأسبوع السابع اليوم، بتحديات سن اللقايا.

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