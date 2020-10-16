موسم «الطائرة» ينطلق بكأس نائب رئيس الدولة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يدشن في السادسة و45 دقيقة من مساء اليوم، الموسم الجديد للكرة الطائرة 2021-2020، بمباراتين في دور الـ16 لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ويلتقي عجمان مع الجزيرة وبني ياس مع الوحدة، بينما تأهلت فرق العين وحتا والوصل وشباب الأهلي والنصر والظفرة، مباشرة إلى دور الثمانية.

وتقام مباريات الموسم الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، لمواجهة تفشي فيروس «كورونا»، وأصدر اتحاد اللعبة تعميماً إلى الأندية حول آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الطبي المعتمد من الهيئة العامة للرياضة لعودة النشاط بالملاعب والصالات.

وطالب الاتحاد الأندية بالالتزام وموافاة الاتحاد قبل الموعد المحدد لإقامة المباراة بـ 72 ساعة على الأقل بقائمة اللاعبين المشاركين في المباراة، والجهازين الفني والإداري، مرفقاً بها فحص (كوفید 19)، بنتيجة سلبية للجميع، مع إلزام النادي المستضيف للمباراة بموافاة الاتحاد ببيانات الجهاز الإداري المشرف على الصالة أو الملعب وملتقطي الكرات، ومشغلي لوحة النتائج، والالتزام بتعقيم الصالة أو الملعب صباح المباراة، وإغلاق غرف تبديل الملابس عقب تعقيمها.

ويسمح بوجود 5 أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة لكل ناد من النادیین المتباريين بحضور المباراة، والتأكد من المشرفین على التنظیم من النادي المستضیف أن لدیھم فحص (كوفید 19) بنتیجة سلبیة قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة على الأقل.

عينات إيجابية

وفي حال إیجابیة الفحص لعدد 5 من لاعبي أحد الفریقين بموجب فحص طبي معتمد قبل موعد المباراة المحدد بـ 72 ساعة على الأقل، تقام المباراة بباقي اللاعبین المقیدین في كشوف الفریق، وفي حال إیجابیة فحص (كوفید 19) لعدد 6 من لاعبي أحد الفریقين المتباریين أو أكثر بموجب فحص طبي معتمد، لا تقام المباراة ویحال الموضوع إلى لجنة الأحداث الریاضية لاتخاذ ما تراه مناسباً، ویجب على الأندیة موافاة الاتحاد ببیان أسبوعي عن حالات وأعداد المصابین بـ(كوفید 19) والمخالطین من اللاعبین والأجھزة الفنية والإدارية والطبية للنادي.

وأكد الاتحاد ضرورة فحص درجة حرارة الجميع بصالة المباراة بمن فيهم العاملون بالصالة، ومسؤولو المباریات، والفریقان، وطاقم البث والنقل التلفزیوني، بجانب وجوب ارتداء الكمامات الطبیة لجمیع الأشخاص في الملعب، بمن فيهم الحكام وملتقطو الكرات، وأفراد الأمن والجھاز الإداري والمدربون واللاعبون الاحتیاط ما عدا الحكمین الأول والثاني واللاعبین المشاركین في المباراة.

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