«الألعاب الآسيوية الشاطئية» أولوية منتخب الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد منتخب الجوجيتسو للعودة للمشاركة في البطولات الكبرى، وعلى رأسها بطولة الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين «أبريل 2021»، وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد اللعبة، أن الاتحاد يحرص على ظهور لاعبي المنتخب بأفضل صورة ممكنة في الاستحقاقات المختلفة، خاصة في ظل التعود على تحقيق المراكز الأولى، كما أن صعود منصات التتويج في كل البطولات، هدف دائم للمنتخب، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد في الإعداد الفني والبدني والذهني، ووضعنا تصوراً كاملاً حول آلية الاستعداد للألعاب الآسيوية الشاطئية.

وأكد رامون ليموس المدير الفني لمنتخبنا، أن جائحة«كوفيد 19»، فرضت جملة من القيود التي لم تكن جيدة للاعبي النخبة، وقال: التعامل مع ظروف الفيروس، يمثل تحدياً ينبغي التغلب عليه بشكل جماعي، عبر تحمّل المسؤولية، وتقديم التضحيات، بالتدرب أحياناً «عن بُعد» في المنزل، والابتعاد عن المشاركات والبطولات الكثيرة التي اعتادوا عليها في السنوات الأخيرة.

وأضاف: ينبغي أن تكون لياقة اللاعبين بأعلى مستوياتها، ونودّ خوض النزالات بعقلية تنافسية قوية منذ البداية، وهدفنا عودة قوية للاعبين، بمستويات لياقة بدنية عالية.

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