الشارقة يُحيل نهائي دوري السلة إلى ملعبه

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حسم الشارقة مكان إقامة نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال لموسم 2019 / 2020، حيث يستضيفه في ملعبه الأحد المقبل، وذلك بعد فوزه على شباب الأهلي «حامل اللقب» 89 / 65 في ختام مباريات الفريقين بالمربع الذهبي، في المباراة التي أقيمت بصالة الوصل. وفرض الشارقة سيطرته على مجريات اللقاء، وحسم نتائج الفترات الأربع للمباراة «21 / 16 و24 / 17 و25 / 19 و19 / 13»، ومثلت المباراة بروفة ختامية قبل تجدد لقائهما في النهائي لحسم هوية البطل.

وشهدت الجولة، فوز البطائح على النصر 81 / 76 بصالة نادي شباب الأهلي، وعانى البطائح لضمان انتصاره على النصر، بعد ربع أول انتهى بالتعادل «18 / 18»، وربعين ثاني وثالث عرف من خلالها البطائح كيفية الفوز بالمباراة، بحسم نتائجها «20 / 19 و26 / 17»، ولم يتمكن لاعبو النصر في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الرابع «24 / 18».

وبنتائج الجولة، حسم الشارقة صدارة الدور نصف النهائي، بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، فيما حل البطائح في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والنصر رابعاً برصيد 3 نقاط.

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