أصحاب الهمم في جولة افتراضية رياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شارك 1000 لاعب ولاعبة من الأولمبياد الخاص الإماراتي من ذوي التحديات الذهنية في رحلات افتراضية بين إمارات الدولة لمدة شهر ضمن مبادرة «رحلة الأولمبياد الخاص». وسعت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي من خلال إطلاق البرنامج لتعريف اللاعبين على ما تحتويه مدن الدولة من معالم سياحية وثقافية ورياضية، وكانت أبوظبي المحطة الأولى وتلتها زيارة العين، دبي، الشارقة، أم القيوين، عجمان، الذيد، رأس الخيمة، خورفكان، والفجيرة. وتضمنت المبادرة نشاطاً رياضياً افتراضياً عبر تقنية زووم.

وتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدة مؤسسات ونوادي، هي نادي أبوظبي لأصحاب الهمم و«العين لأصحاب الهمم» التابعين لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي الثقة للمعاقين ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومركز عجمان لأصحاب الهمم ومركز أم القيوين للتوحد ومركز رأس الخيمة لإصحاب الهمم ومركز الفجيرة لأصحاب الهمم التابع لوزارة تنمية المجتمع ونادي خورفكان للمعاقين.

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