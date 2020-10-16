اتفاقية بين الشارقة و«القلب الكبير»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وقع نادي الشارقة اتفاقية تعاون مع مؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، وسيحمل النادي رسالة المؤسسة الإنسانية في مختلف الفعاليات والمبادرات، التي ينظمها أو يشارك فيها، إلى جانب كون مؤسسة «القلب الكبير» شريكاً إنسانياً في كل المبادرات الخيرية والإنسانية المستقبلية، التي يقوم بها النادي. حضر مراسم توقيع الاتفاقية، علي المدفع رئيس النادي، وإبراهيم الجروان عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري، ومريم الحمادي، مديرة مؤسسة القلب الكبير. وسيقوم النادي بالتعريف برسالة «القلب الكبير» الإنسانية، من خلال وضع شعار المؤسسة على كتف قمصان فريق الكرة، وعرضه في المنصات الإعلانية.

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