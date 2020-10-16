56 لاعباً في بطولة «دبي بورميت» للقوة البدنية

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم بطولة دبي بورميت للقوة البدنية، والتي تستضيفها وتنظمها صالة ديزر باربر في دبي تحت إشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين بالدولة، وتعتبر البطولة الأولى منذ استئناف النشاط الرياضي وتقام منافساتها في 12 وزناً 6 منها للرجال ومثلها للسيدات.

وأكد فيصل الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنة القوة البدنية، أن فريق عمل الاتحاد سيشرف على البطولة فنياً وتحكيمياً وإدارياً، وتم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» ومنها أن يكون جميع المشاركين والمنظمين والمحكمين والإداريين لديهم نتيجة فحص سلبية، إضافة إلى التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

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