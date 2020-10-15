منافسات قوية في الأسبوع السابع من "تمهيدي الوثبة" لسباقات الهجن

المصدر: وام

انطلقت صباح اليوم بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي منافسات الأسبوع السابع من السباقات التمهيدية لموسم 2020-2021 "تمهيدي الوثبة" التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل.

وأقيمت المنافسات في سن الحقايق لهجن أبناء القبائل لمسافة 3 كم وذلك على مدار خمسة و عشرين شوطاً على أرضية الميدان الجنوبي إذ نجحت " همس" لسلمان عبيد الدوسري في انتزاع لقب أول أشواط الحقايق الأبكار المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4.33.03 دقيقة، فيما حلق "الشهم" لسعيد حمد مطر المنصوري بالمركز الأول في شوط الحقايق الجعدان مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 4.32.00 دقيقة.

و جاءت "الغايرة" لمنصور سيف علي في المركز الأول في الشوط الثالث للأبكار المحليات بتوقيت قدره 4.32.00 دقيقة، بينما تمكنت "رسمية" لمحمد علي سعيد الجنيبي من انتزاع لقب الشوط الرابع المخصص للأبكار المهجنات بعد أن قطعت مسافة الشوط في 4.33.04 دقيقة.

و شهدت منافسات الحقايق تألقاً للعديد من الشعارات المعروفة في عالم سباقات الهجن من مطايا أبناء القبائل، وسط منافسة قوية على حصد الناموس إلى جانب الاطمئنان على جاهزية الهجن المشاركة استعداداً للسباقات الكبرى في المرحلة المقبلة.

و شهد الشوط الواحد و العشرون تألق شعار المضمر الشهير علي بن جميل الوهيبي عن طريق البكرة "غزال" التي انتزعت ناموس الشوط، مسجلة أفضل توقيت زمني خلال منافسات الحقايق، إذ قطعت مسافة الشوط في 4.25.07 دقيقة.

وتتواصل منافسات الأسبوع السابع من سباقات "تمهيدي الوثبة" غدا الجمعة، بتحديات سن اللقايا، يعقبها يوم السبت تحديات الإيذاع.

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