نورة الجسمي تثني على نادي التعاون

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

أثنت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات والمرشحة لمقعد رئاسة مجلس إدارة اتحاد الدراجات في انتخابات الدورة الجديدة 2020 - 2024 على جهود إدارة نادي التعاون برأس الخيمة واهتمامها بفرق الدراجات مما وضعه ضمن الأندية المتميزة في رياضة الدراجات. جاء ذلك خلال زيارة نورة الجسمي أمس للنادي ضمن زياراتها للأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات.

ورافق رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات، نايف جكة وياسر الدوخي وحارب آل علي المتقدمين للترشيح على مقاعد العضوية، وكان في استقبالهم عبدالله حماد رئيس مجلس إدارة نادي التعاون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز