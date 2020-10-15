«الرياضات البحرية» يشيد بعودة الفعاليات الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بالنجاح الفني والتنظيمي الذي صاحب الفعاليات البحرية بعد قرار استئناف النشاط الرياضي في الدولة وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تداعيات جائحة كورونا - كوفيد 19 التي ألقت بظلالها على الحياة العامة منذ نهاية عام 2019 وبداية عام 2020.

وأثنى حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على جميع الأندية البحرية لجهودها الكبيرة واستعدادها في عودة إلى تنظيم الفعاليات والالتزام التام والكامل بكافة الإجراءات الصادرة من الجهات المسؤولة

وكانت الرياضات البحرية قد سجلت عودة موفقة منذ انتهاء فترة التعقيم الوطني عبر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي نظم أسبوعاً رياضياً بحرياً نهاية شهر يونيو ثم سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فيما أقام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية حدثين الأول منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الفلاي بورد والثانية ماراثون الدراجات المائية.

التزام

وقال حريز المر محمد بن حريز: جاءت كل الفعاليات ناجحة وتميزت جميع الفعاليات بالالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير والإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول الهيئة العامة للرياضة والجهات المسؤولة الأمر الذي ساعد على نجاح الأحداث وتسجيل عودة آمنة مما يدعم الانطلاقة والعودة الآمنة واستكمال الموسم.

إشادة

وأشادت مهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بالنجاح الفني والتنظيمي الذي صاحب فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للفلاي بورد والجولة الرابعة من منافسات ماراثون الإمارات للدراجات المائية التي جرت في العاصمة الحبيبة باستضافة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية. كما أشادت فلكناز بمنافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

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