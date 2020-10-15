«دبي الرياضي» ينظم فعاليات متنوعة في «حتا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ستكون تلال حتا ذات الطبيعة الخلابة محط اهتمام عشاق الرياضة والمغامرة خلال الفترة المقبلة، حيث أعد مجلس دبي الرياضي قائمة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتنوعة للرجال والنساء التي سيتم تنظيمها في منطقة حتا بالتعاون مع شركة حتا للمغامرات خلال الفترة من 23 أكتوبر 2020 حتى 8 يناير 2021.

وستكون البداية مع الأنشطة النسائية المجتمعية، حيث سيتم تنظيم فعالية «مغامرات حتا النسائية» يوم 23 أكتوبر الجاري، والتي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً بفعالية (هايكنغ) بالسير على الأقدام وتسلق الجبال يتبعها تجديف بالكاياك في بحيرة سد حتا، وتتاح المشاركة في الفعالية لجميع النساء من عمر 16 إلى 60 سنة، من خلال التسجيل المسبق.

وسيكون الحدث الثاني على القائمة يوم 30 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تنظيم مسابقة التجديف الواقف في بحيرة حتا الخلابة بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويمكن المشاركة في السباق للذكور والإناث من عمر 16 إلى 60 سنة.

كما ينظم مجلس دبي الرياضي فعاليات أخرى متنوعة يوم 20 نوفمبر 2020 بالتعاون والشراكة مع أرابين إيبك وحتا للمغامرات والتي تتضمن فعاليات يوغا في الهواء الطلق ومسابقات في التجديف، وهي متاحة للذكور والإناث من عمر 16 إلى 60 سنة.

وسيكون عشاق المغامرة على موعد مع سباق غارمين كويست يوم 18 ديسمبر 2020 الذي يتضمن المنافسة في ثلاث رياضات متتالية، وهي سباق التجديف ثم سباق الجري وبعدها سباق الدراجات الجبلية، وستكون المشاركة في هذا السباق متاحة أيضاً للرجال والنساء من عمر 16 إلى 60 سنة، وفي يوم 8 يناير 2021 سيتم تنظيم سباق أرابيان إيبك للدراجات الجبلية.

تعزيز

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات في منطقة حتا ضمن جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين الرجال والنساء بشكل عام، كما أنه يدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة «حتا» وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول.

حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية والطقس الرائع الذي يعد أهم عوامل إنجاح الأحداث الرياضية .وتعد منطقة حتا محط اهتمام مجلس دبي الرياضي منذ عام 2009، حيث نظم المجلس العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية .

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