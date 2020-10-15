حمدان بن محمد يشهد ختام تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، وداع أهل الهجن لتمهيدي المرموم، الذي أقيم بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية.

كما تشرفت تحفة الميادين بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم متابعاً لتحديات اللقايا والإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي حصل الفائزون بالمراكز الأولى فيها على سيارات، فيما كانت هناك جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز حتى العاشر.

منافسة

وتنافست هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا على مدار أربعة أشواط لمسافة 4 كيلومترات، وسيطرت هجن العاصفة على الناموس في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات حيث قدم غياث الهلالي (الشاهينية) على الصدارة.

وفيما حمل الحسم في شوط البكار المهجنات ألوان شعار زعبيل المملوك لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، استطاع المضمر راشد محمد مروشد قيادة (الشاهينية) إلى القمة، وسيطر ذات الشعار مع مضمره الشاب على الناموس في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات بواسطة (شاهين)، وجاءت ثلاثية هجن زعبيل مع مضمرها راشد محمد مروشد في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بواسطة (شاهين).

تحديات

وتواصلت تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال أربعة أشواط في سن الايذاع لمسافة خمسة كيلومترات، ونجحت هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي في الحصول على ناموس ثلاثة أشواط متتالية، حيث كان التحدي الرئيسي للايذاع البكار المحليات من نصيب (الشاهينية).

فيما ذهب الشوط الثاني للبكار المهجنات إلى (الشاهينية)، أما الشوط الرئيسي للايذاع الجعدان المحليات فقد ذهب إلى (شاهين) بشعار هجن العاصفة، وتوج شعار الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي بالناموس في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، حيث قاد المضمر عمر نايع الغفلي (صايب) إلى القمة.

الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية منافسة ساخنة من خلال ثمانية أشواط لهجن أبناء القبائل أربعة في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة 6 كيلومترات، وتمكن شعار علي سهيل نخيره عيضه العفاري من وضع بصمته على الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بواسطة (الهايله)، فيما كان ناموس البكار المهجنات من نصيب (هجامه) لأحمد السويدي.

أما (عكاش) ملك سالم عبيد مبارك الكتبي فقد كان صاحب المركز الأول في تحدي اللقايا الجعدان المحليات، وأنهى (سراب) لمالكه رشيّد هادي محسن غرير آل عبّاس رحلة الشوط الرابع للجعدان المهجنات.

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