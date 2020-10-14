حمدان بن محمد يشهد ختام تمهيدي المرموم

المصدر: البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء اليوم الأربعاء، وداع أهل الهجن لتمهيدي المرموم الذي أقيم بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، كما تشرفت تحفة الميادين بحضور سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم متابعاً لتحديات اللقايا واليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي حصل الفائزون بالمراكز الأولى فيها على سيارات، فيما كانت هناك جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز حتى العاشر.

وتنافست هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا على مدار أربعة أشواط لمسافة 4 كيلو متر، وسيطرت هجن العاصفة على الناموس في الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات حيث قدم غياث الهلالي (الشاهينية) على الصدارة بزمن بلغ 5:51:5 دقائق، فيما حمل الحسم في شوط البكار المهجنات ألوان شعار زعبيل المملوك لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد استطاع المضمر راشد محمد مروشد قيادة (الشاهينية) إلى القمة في توقيت وقدره 5:45:4 دقائق، وسيطر ذات الشعار مع مضمره الشاب على الناموس في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات بواسطة (شاهين) صاحب التوقيت الذي بلغ 5:52:0 دقائق، وجاءت ثلاثية هجن زعبيل مع مضمرها راشد محمد مروشد في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بواسطة (شاهين).

وتواصلت تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال أربعة أشواط في سن اليذاع لمسافة خمسة كيلو متر، ونجحت هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي في الحصول على ناموس ثلاثة أشواط متتالية حيث كان التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات من نصيب (الشاهينية) بتوقيت وقدره 7:24:2 دقائق، فيما ذهب الشوط الثاني للبكار المهجنات الى (الشاهينية) التي سجلت زمناً بلغ 7:24:5 دقائق، أما الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات فقد ذهب الى (شاهين) بشعار هجن العاصفة والذي قطع رحلة السباق في زمن وقدره 7:25:5 دقائق، وتوج شعار الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي بالناموس في الشوط الرابع للجعدان المهجنات حيث قاد المضمر عمر نايع الغفلي (صايب) الى القمة في توقيت 7:34:0 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية منافسة ساخنة من خلال ثمانية أشواط لهجن أبناء القبائل أربعة في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومتر، ومثلها في سن اليذاع لمسافة 6 كيلومتر، وتمكن شعار علي سهيل نخيره عيضه العفاري من وضع بصمته على الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بواسطة (الهايله) التي سجلت زمناً وقدره 7:27:9 دقائق، فيما كان ناموس البكار المهجنات من نصيب (هجامه) لأحمد أحمد سلطان بالرشيد السويدي والتي وصلت لخط النهاية بتوقيت بلغ 7:29:8 دقائق. اما (عكاش) ملك سالم عبيد مبارك الكتبي فقد كان صاحب المركز الاول في تحدي اللقايا الجعدان المحليات حيث وصل الى خط النهاية في زمن 7:31:2 دقائق، وأنهى (سراب) لمالكه رشيّد هادي محسن غرير آل عبّاس رحلة الشوط الرابع للجعدان المهجنات في زمن وقدره 7:27:4 دقائق.

أما التحديات الاربعة لسن اليذاع والتي كانت مسافتها 6 كيلومتر فقد جاء أول أشواطها والذي خصص للبكار المحليات بألوان شعار عدي بطي محمد الطروق الغفلي والذي قدم (مذيار) على القمة بزمن بلغ 9:10:7 دقائق، فيما نجحت (عاليه) لحمد محمد حمد آل صافيه المرّي فقد اعتلت الصدارة في تحدي البكار المهجنات في توقيت وقدره 9:07:8 دقائق، وكسب (نسناس) قمة الشوط السابع لليذاع الجعدان المحليات وأهدى مالكه احمد مطر ماجد طارش الخييلي الناموس في زمن بلغ 9:15:5 دقائق، بينما حسم (مزاحم) ملك ناصر علي حبيب الهاشمي آخر الأشواط للجعدان المهجنات بوصوله لنقطة الختام في توقيت 9:11:5 دقائق.

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