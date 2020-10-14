نورة الجسمي تثني على نادي التعاون

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

واصلت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات والمرشحة لمقعد رئاسة مجلس إدارة اتحاد الدراجات في انتخابات الدورة الجديدة 2020 - 2024 زياراتها للأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات وقامت أمس بزيارة نادي التعاون برأس الخيمة يرافقها نايف جكة وياسر الدوخي وحارب آل علي المتقدمين للترشيح على مقاعد العضوية، وكان في استقبالها والترحيب بها وبالوفد المرافق عبدالله حماد رئيس مجلس إدارة نادي التعاون وسعيد رباع الأمين العام وعبد العزيز منقوش عضو مجلس الإدارة الذين حرصوا على اصطحاب الوفد الزائر في جولة تفقدية داخل النادي واطلاعهم على مجسم الدراجات الذي حظي بإعجاب الجميع.

وأثنت نورة الجسمي على جهود إدارة النادي واهتمامها بفرق الدراجات مما وضعه ضمن الأندية المتميزة في رياضة الدراجات، وساهم بنجومه الموهوبين الذين انضموا للمنتخبات الوطنية للدراجات في تحقيق العديد من الإنجازات المشرّفة والنتائج الباهرة في البطولات العربية والخليجية والقارية، بالإضافة إلى تميز النادي بوجود قاعدة كبيرة من اللاعبين المتميزين في مختلف المراحل السنية مما ساهم في تواجدهم الدائم على منصات التتويج في سباقات الدوري المحلي.

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