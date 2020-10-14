اتحاد الطائرة الإماراتي يعمم على الأندية آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية

المصدر: وام

أصدر اتحاد الإمارات للكرة الطائرة تعميما لكافة الأندية الأعضاء اليوم حول آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البرتوكول الطبي المعتمد من الهيئة العامة للرياضة لعودة النشاط في الملاعب والصالات سواء قبل إقامة المسابقات والمباريات أو خلالها.

وطالب الاتحاد كافة الأندية بالالتزام وموافاة الاتحاد قبل الموعد المحدد لإقامة المباراة بـ 72 ساعة على الأقل بقائمة اللاعبین والجهازين الفني والإداري الذین سوف یشاركون في المباراة، وموافاة الاتحاد أيضا بفحص "كوفید ــ 19 شريطة أن تكون نتيجته سلبية لجميع أعضاء بعثة الفريق، والزام النادي المستضیف للمباراة بموافاة الاتحاد بجمیع بیانات الجھاز الإداري المشرف على الصالة أو الملعب وملتقطي الكرات ومشغلي لوحة النتائج الإلكترونیة، بالإضافة إلى نتیجة سلبیة للاعبيه لفحص كوفید ــ 19، وفحص درجة الحرارة لكافة الموجودين بمن فيهم العواملین في الصالة، ومسؤولو المباریات والفریقان وطاقم البث والنقل التلفزیوني مع عدم السماح بدخول أي شخص تسجل درجة حرارته 37.5 درجة مئویة أو أعلى، مع الالتزام بتحويله الى غرفة العزل وإعـادة فحصه مـرة أخرى وفي حال مـا زالـت درجـة حرارته 37.5 درجة مئویة أو أعلى یطلـب يجب الـذھاب للمستشفى، مع الزام النادي المضيف بتعقيم الصالة أو الملعب صباح یوم المباراة وإغلاق غرف تبدیل الملابس عند انتھاء عملیة التعقیم.

وبالنسبة لإجراءات المباريات الرسمية نص التعميم على وجوب ارتداء الكمامات الطبیة لجمیع الأشخاص الموجودين في أرضیة الملعب بمن فيهم الحكام وملتقطو الكرات، وأفراد الأمن والجھاز الإداري المشرف على مكان إقامة المباراة والمدربون واللاعبون الاحتیاط ما عدا الحكمین الأول والثاني واللاعبین المشاركین في الإحماء والمباراة، مع تقلیل نطاق الحركة داخل الصالة قبل وأثناء المباراة، والتنظیف والتعقیم بشكل متواصل لجمیع الأدوات المستخدمة خلال المباراة، وضرورة الحفاظ على مسافات كافیة على مقاعد البدلاء بواقع مترین بين كل لاعب وزميله، وتوفیر المعقمات في كافة أرجاء الصالة الریاضیة، والاكتفاء بالحد الأدنى من الأشخاص المسموح لھم بالتواجد في منطقة المنافسة.

وأكد التعميم أنه یسمح بتصویر المباریات لمندوبي الأندیة من غیر طرفي المباراة على أن تتم عملیة التصویر من خارج منطقة المنافسة، والتأكد من المشرفین على تنظیم المباراة من النادي المستضیف أن الشخص المخول له بتصویر المباراة لدیه فحص كوفید -19 بنتیجة سلبیة قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة على الأقل ..كما أنه سيسمح بوجود 5 أشخاص من أعضاء مجلس الإدارة لكل ناد من النادیین المتباریين بحضور المباراة، والتأكد من المشرفین على تنظیم المباراة من النادي المستضیف أن لدیھم فحص كوفید -19 بنتیجة سلبیة قبل موعد المباراة بـ 72 ساعة على الأقل، وأنه في حال إیجابیة فحص كوفید ــ 19 لعدد 5 من لاعبي أحد الفریقين المتباریين بموجب فحص طبي معتمد قبل موعد المباراة المحدد بـ 72 ساعة على الأقل، تقام المباراة بباقي اللاعبین المقیدین في كشوف الفریق للموسم الریاضي 2021/2020.

أما في حال إیجابیة فحص كوفید ــ 19 لعدد 6 من لاعبي أحد الفریقين المتباریين أو أكثر وذلك بموجب فحص طبي معتمد قبل موعد المباراة المحدد بـ 72 ساعة على الأقل، لا تقام المباراة ویحال الموضوع إلى لجنة الأحداث الریاضة لاتخاذ ما تراه مناسبا ..ویجب على الأندیة موافاة الاتحاد ببیان أسبوعي عن حالات وأعداد المصابین بفیروس كوفید ـــ 19 والمخالطین من اللاعبین والجھاز الفني والإداري والطبي للنادي.

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