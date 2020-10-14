تأجيل بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي إلى ديسمبر 2021

المصدر: وام

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و"سبارتن" العلامة التجارية الرائدة عالمياً في رياضة التحمل والقدرة والعقبات والحواجز، تأجيل بطولة العالم للسبارتن والتي كان من المقرر إقامتها يومي 4 و 5 ديسمبر 2020، إلى يومي 4 و 5 ديسمبر من العام المقبل 2021 ، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 50.

وتستضيف أبوظبي البطولة التي تشمل ثلاث فئات: النخبة، والناشئين، والفرق، في منطقة الظفرة وتحديداً في مدينة ليوا "تل مرعب"، ما يمثل مكسباً رياضياً جديداً، يؤكد على مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في تنظيم واستضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويقام الحدث العالمي الكبير للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعد امتدادا ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبيرة التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

وتشهد البطولة مشاركة آلاف الرياضيين من النخبة والناشئين والفرق المتأهلين، إضافة إلى الآلاف في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أيضا أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم.

ويأتي التأجيل حرصاً من مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن على سلامة وصحة جميع المشاركين من داخل وخارج الإمارات، وتماشياً مع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي حرص المجلس على صحة وسلامة كافة ممارسي الرياضة في مختلف الفعاليات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن قرار التأجيل تم اتخاذه بعد مشاورات مع "سبارتن"، سعياً من جميع الأطراف للحفاظ على سلامة اللاعبين والمنظمين، وإدراكا للصعوبات والقيود المفروضة على حركة السفر عالمياً.

وقال العواني: "نترقب بفارغ الصبر الموعد الجديد للبطولة العالمية بمشاركة الآلاف من المتأهلين ومن محبي هذه الرياضة الحديثة، من كافة أنحاء العالم، في واحدة من أجمل المناطق الصحراوية في الإمارات، وستقام البطولة بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 50، ما يضيف الكثير للجميع من منظمين وشركاء ومشاركين، ونؤكد أن البطولة ستكون استثنائية بفضل توفر جميع عناصر النجاح والإبهار التي تتميز بها أبوظبي في استضافة كبريات الأحداث الرياضية العالمية".

من جانبه قال جو دي سينا المؤسس والمدير التنفيذي ل"سبارتن: "على الرغم من أننا كنا نتطلع لإقامة هذا الحدث في موعده المحدد هذا العام، إلا أن التأجيل سيعطي الحدث أهمية كبرى، ويجعله تجربة فريدة من نوعها، خصوصاً أنه سيقام بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 50".

وأكد سينا أن مختلف مسارات العقبات والحواجز ستزدان بالطبيعة الخلابة في منطقة ليوا "تتل مرعب" في منطقة الظفرة، وتضفي المزيد من التحدي والإصرار لدى المشاركين للوصول إلى خط النهاية.

الجدير بالذكر أن مجموع جوائز سباق النخبة يبلغ "120 ألف" دولار أمريكي، حيث سيتخلل السباق 30 حاجزاً بمشاركة أبرز أبطال الرياضة الحديثة، بجانب مشاركين يمثلون أكثر من 50 دولة حول العالم، فيما تقام في اليوم التالي سباقات الناشئين التي تتراوح أعمارهم ما بين 10 – 14 سنة، إضافة إلى سباقات الفرق.

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