هجن العاصفة تتألق في تمهيدي المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهد ميدان المرموم، أمس، ختام الجولة الرابعة لتمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية.

وذلك من خلال تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ في المسائية، وهجن أبناء القبائل في الصباحية، لمسافة 5 كيلومترات. ووضعت هجن العاصفة بصمتها على الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، حيث تمكنت (الشاهينية) من حسم المعركة، لتهدي غياث الهلالي الساعة الفاخرة، بينما كانت الساعة الثانية، والمخصصة للبكار المهجنات، من نصيب شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقاد المضمر سالم سعيد منانه (صواب) إلى القمة.

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