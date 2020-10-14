إشادة آسيوية بالتعاون بين «الهلال الأحمر» و«البارالمبية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت اللجان البارالمبية الوطنية الآسيوية بالتعاون الإنساني بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة البارالمبية الآسيوية، موجهة الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، مثمّنة مبادرات الإمارات في تطوير حياة «أصحاب الهمم»، حيث تهدف مذكرة التعاون التي تم توقيعها بين الهلال الأحمر و«البارالمبية» إلى توفير المشاريع التنموية المستدامة، التي تكفل لأصحاب الهمم بالقارة الآسيوية الاعتماد على أنفسهم، وخلق فرص عمل.

ووجه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على مكارم سموه ومبادراته الإنسانية في مختلف المجالات بصفة عامة ونحو أصحاب الهمم على وجه الخصوص، حيث كان لمبادرات سموه الأثر الكبير في تمكين ودمج «أصحاب الهمم». كما أشاد بجهود الدكتور محمد الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفرق العمل بالاطلاع على تفاصيل المشاريع والمبادرات التي تحقق الفائدة القصوى من خلال البرامج التنموية والمستدامة.

مكاسب

أكد الياباني ماسايوكي ميزونو نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن مذكرة التفاهم ستعود بالعديد من المكاسب على المنتسبين للألعاب المختلفة في القارة، والتي ستخلق فرص عمل ومصادر دخل لهم تساعدهم في الاعتماد على أنفسهم، وتفجير طاقاتهم في الملاعب المختلفة.

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