دبي البحري يحتفل بأبطال السباقات «عن بُعد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتتويج أبطال سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً الذي جرت أحداثه يوم السبت الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للمرة الأولى.

وتأتي هذه الخطوة كبادرة جديدة من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية ودعم الجهود الخاصة بمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) واستجابة لتوجيهات الجهات الصحية المسؤولة من أجل تطبيق كل الإجراءات حسب التعليمات والبروتوكول الصادر منها. وحرص محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على المشاركة في الاتصال المرئي وتتويج أبطال السباق، ناقلاً للجميع تحيات إخوانه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، مقدماً التهنئة لجميع الفائزين، مشيداً بمستوى المشاركة والالتزام بتطبيق كل التعليمات.

إشادة

كما حضر مراسم التتويج أيضاً مهرة فلكناز أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، التي أشادت بدورها بالحدث وشكرت المشاركين على تفهم كل الإجراءات والشروط والاستجابة لكل التعليمات، الأمر الذي ساعد في إخراج الحدث بالصورة المطلوبة. وقام هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات مشرف السباق بإعلان النتائج النهائية رسمياً بمتابعة ومشاركة نواخذة القوارب الفائزة الستة.

حيث أوضح أن بإمكانهم الوصول شخصياً إلى مقر النادي واستلام الكؤوس في أي وقت، موجهاً الشكر لهم لتفهم الأمر حفاظاً على سلامة الجميع. وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد استهل نشاطه في الموسم الرياضي البحري الجديد 2020 ـ 2021 بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً السبت الماضي.

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