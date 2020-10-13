انطلاق منافسات كأس آسيا للشطرنج بمشاركة 38 دولة

المصدر: ولم

انطلقت أمس منافسات بطولة كأس أمم آسيا للشطرنج للرجال والسيدات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي ومقره أبوظبي "عن بعد" ، بمشاركة 38 دولة بالنظام السويسري لمسابقات الشطرنج ومن ثم يصعد أفضل 8 نتائج إلى دور الثمانية وفق معايير أدوار "البلاي أوف".

ويلتقي رقم واحد مع صاحب الترتيب الثامن، ورقم أربعة في الترتيب مع رقم خمسة، واثنان مع سبعة، وثلاثة مع ستة بطريقة خروج المغلوب، وتستمر المنافسات حتى 25 أكتوبر الجاري.

وكان الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج قد قرر تشكيل اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ومهرداد بهلوان زاده مديرا للمشروع والحكم الدولي مهدي عبدالرحيم رئيسا للجنة الحكام، وكاستو ابوندو مشرفا فنيا، وسامي السفاريني مراقبا عاما وبهارات سنج رئيسا للجنة الاستئناف.

ويتكون كل فريق من 4 لاعبين أساسيين، بالإضافة إلى لاعب احتياط.

بدأت المنافسات بين فرق بطولتي الرجال والسيدات من 9 جولات حيث يحصل كل لاعب على زمن تفكير 15 دقيقة للمباراة مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة طبقا لنظام "فيشر" لمسابقات الشطرنج السريع.

وتتصدر الهند وكازاخستان قائمة الفرق المصنفة المرشحة للمنافسة على اللقب، ويحصل الثمانية الأوائل في بطولة الرجال والثمانية الأوائل في بطولة السيدات على جوائز مالية قدرها 20 ألف دولار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز