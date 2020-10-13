«رياضي الجامعات» يعتمد نتائج «الإلكترونية» الأولى

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

اعتمد الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية الأولى، التي أقيمت شهر سبتمبر الماضي، وشارك بها طلاب وطالبات 13 جامعة من مؤسسات التعليمية على مستوى الدولة كافة، بالتعاون مع جامعة نيويورك بأبوظبي.

وأسفرت نتيجة بطولة الطالبات، عن فوز سجى مسلمة من جامعة أبوظبي، بالمركز الأول، ومشاعل المصعبي من جامعة خليفة، ثانية، وهند الهاملي من جامعة زايد، ثالثة.

وفي بطولة الطلاب، جاءت جامعة الإمارات في المركز الأول، بينما أحرزت المركز الثاني جامعة نيويورك، وفي المركز الثالث جامعة الشارقة.

من جهته، وجه علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي الجامعي، الشكر لجامعة نيويورك، على المساهمة في إنجاح المسابقة، وتوفير السيرفر الإلكتروني الخاص بالبطولة، والتنظيم والمتابعة الناجحة، بدءاً من فتح باب التسجيل إلى اليوم الختامي، كما تقدم بتهنئة إلى جامعة أبوظبي وجامعة الإمارات، على حصولهم على المركز الأول طلاب وطالبات، مشيداً بجهود اللجنة الفنية للمسابقة، وجميع الجامعات المشاركة فيها.

وشدد على التزام اتحاد التعليم العالي بالإجراءات الوقائية، واتباع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، للحد من انتشار جائحة «كورونا»، والحفاظ على سلامة الطلبة، من خلال إقامة النشاطات عن بعد، إلى حين صدور قرار بالعودة للنشاط من الجهات المعنية، يضمن سلامة الجميع.

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