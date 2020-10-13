رئيس مجلس الشارقة الرياضي يشارك في دورة "الإدارة الرياضية"

المصدر: وام

استعرض عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي خلال دورة الإدارة الرياضية التي نظمتها الأكاديمية الأولمبية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية بشكل افتراضي.. دور الإدارة الرياضية والقيادة في أداء فريق العمل إضافة إلى خبراته العملية على المستويين التطوعي والمهني.

شارك في الدورة 52 شخصا من 8 دول عربية الذين سيحصلون على شهادة معتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية.

وشملت الدورة عدة محاور هي مبادئ وهيكلة القيادة في الحركة الأولمبية والألعاب الأولمبية وترويج القيم الأولمبية واللاعبين في قلب الحركة الأولمبية بالاضافة إلى محور الإدارة.

وقال عيسى هلال الحزامي " نسعى دائما لترجمة فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لذلك نحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والانشطة في الدولة وخارجها وفتح آفاق التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الرياضية ضمن اهتمامنا الكبير بالكوادر البشرية في المقام الأول، وصناعة قيادات رياضية شابة وتوفير كل المتطلبات للوصول إلى الغايات المنشودة".

وأضاف " في مثل هذه المشاركات أسعد دائما باستعراض خبراتي عن القيادة ومفهومها وصناعة القيادات الشابة في الدولة والفرق بين القائد والمدير واستعرض عدة نماذج مختلفة من الدولة وكيفية بناء فريق العمل وغيرها، واستشهد خلالها بعدد من أقوال ومواقف لقيادتنا الرشيدة في الدولة واستعرض رؤية الإمارة الباسمة من خلال بناء فريق عمل كبير وحرص الشعب في دولة الإمارات والحرص الدائم على تطوير الذات ونقل المعرفة مثال ذلك فريق عمل بطولة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2019 ".

وأكد حرص المجلس على استعراض فكر ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة، وتوجهاتهم في أهمية صناعة القيادات الشابة من كلا الجنسين وفي جميع المجالات ومنها الرياضة ونصائحهم الغالية في الحفاظ على القيم والعادات واهتمامهم بالرياضة والرياضيين في الإمارة الباسمة، وحرصهم الدائم على أن تكون إمارة الشارقة مثال يحتذى به وإمارة ذاخرة بالقيادات الرياضية المثالية.

وأوضح رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن المجلس يسعى لتطوير وتأهيل القيادات الشابة وإتاحة الفرص المناسبة لهم عبر اكتساب الخبرات والمهارات من مختلف المشاركات وتأسيس قيادات نموذجية من الأجيال المقبلة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والسعي دائما إلى أن تكون الرياضة في إمارة الشارقة في المقدمة ومصدر من مصادر صناعة القيادات والأبطال من خلال المنافسات والفوز بالبطولات محليا وعالميا التي تنعكس بدورها على الأداء وتحسينه وتطويره لخدمة المجتمع والرياضة، وتساعد على الإبداع والابتكار والتميز بما ينعكس بدوره على الرياضة بشكل عام.

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