اتحاد اليد الجديد يتسلّم مهامه اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد الجديد، بقيادة رئيس مجلس الإدارة، نبيل عاشور، اجتماعاً اليوم، مع مجلس إدارة الاتحاد السابق، بقيادة محمد عبد الكريم جلفار، والذي تحدد له الساعة الخامسة مساء بمقر الاتحاد بدبي، ويقتصر الاجتماع الأول، على استلام مجلس الإدارة الجديد جميع المهام والمستندات والمسؤولية من مجلس إدارة الاتحاد القديم.

وأشار نبيل عاشور إلى أن اتحاده سيعقد بعد ذلك اجتماعاً مخصصاً لمجلس إدارة الاتحاد الجديد، ويتضمن توزيع المناصب داخل مجلس إدارة الاتحاد.

وتفيد متابعات (البيان الرياضي)، بأن عبد السلام ربيع سيتولى منصب نائب الرئيس، بينما تتولى أنيسة الشدادي مسؤولية اللجنة النسائية للدورة الرابعة على التوالي، ويتولى ناصر الحمادي أمانة السر، بينما ينتظر أن تكون لجنة الحكام من مسؤولية عبد الله الكعبي، والمسابقات لداوود المليح، وسيكون سعود صالح مديراً مالياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز