المقبالي ينضم إلى منتخب البولينغ للأسوياء

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كشف المدرب إبراهيم بحير، عن ضم اللاعب أيمن سالم المقبالي لاعب لجنة الإمارات لرياضة الصم، إلى صفوف منتخبنا الوطني لبولينغ الأسوياء.

وذلك بعد التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، تحت رعاية وتنظيم اتحاد اللعبة، وقد تم اختيار المقبالي، بعد أن اجتاز هذه التصفيات، وحصل بجدارة على المركز الأول في فئة الفردي، مؤكداً أن اللجنة البارالمبية الإماراتية، ولجنة الإمارات لرياضة الصم، تعمل على قدم وساق، لاكتشاف المواهب الجديدة في مختلف الرياضات.

وأشاد إبراهيم بحير بدور اللجنة البارالمبية الإماراتية، التي وفرت البيئة الخصبة للاعبين، وكان لها مساهمتها الفاعلة خلال الفترة الماضية، عبر توفير جميع احتياجاتهم، وتذليل كافة العقبات.

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