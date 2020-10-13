«كورونا» يفرض الاستقرار على أندية الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

فرضت ظروف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الاستقرار الفني على أندية الطائرة في الموسم الجديد (2020 ـ 2021)، والذي يدشن يوم 16 أكتوبر الجاري، بمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وينطلق بعدها الدوري العام للرجال يوم 13 نوفمبر المقبل، ثم كأس صاحب السمو رئيس الدولة خلال أبريل 2021، بينما تنطلق دوريات الشباب والناشئين 5 و7 نوفمبر بالترتيب، والسيدات 23 أكتوبر 2020.

ولم تجر 7 أندية تغييرات في قيادتها الفنية للموسم الجديد، بالإبقاء على مدربيها من الموسم الماضي، واستعان ناديان من المشاركين في الدوري العام للرجال في الموسم المقبل، بمدربين سبق لهم العمل في الدولة، ولم يكن هناك جديد سوى مدرب الوصل البرازيلي وليم ريكاردو، والذي يظهر للمرة الأولى في ملاعب الطائرة بالدولة.

قائمة

أبقى شباب الأهلي على مدربه البرازيلي خوان مانويل، والنصر على التونسي مروان الفهري، والجزيرة على الصربي دراجان، وبني ياس على الصربي بوجان، والعين على الصربي فازلين، والظفرة على المصري رشاد عياد، والوحدة على المدرب المواطن إبراهيم المناعي.

بينما استعان عجمان بالمدرب المصري شريف سويلم، والذي قاد طائرة الوصل في الموسم الماضي الذي تم إلغاؤه، وأعاد نادي حتا المدرب البرازيلي سيدني لوكانيو إلى العمل في الدولة، إذ سبق له قيادة العين للفوز بالدوري.

بالإضافة إلى مسيرة مميزة، قاد فيها نادي دار كليب البحريني للفوز ببطولة الخليج، وصعد بالوحدة السعودي إلى نهائي الكأس في بلاده، كما سبق وتولى تدريب منتخب كولومبيا، وفريق مابنيفيا البرازيلي في دوري السوبر ليغ، وعمل مساعداً لمدرب منتخب البرازيل تحت 23 سنة في بطولتي العالم 2013 و2015.

تدريب

لعل اللافت في قائمة مدربي أندية الطائرة في الموسم الجديد، وجود مدرب وطني وحيد، وهو إبراهيم المناعي مع الوحدة، مقابل ثلاثة مدربين من المدارس العربية، ومثلهم من الصرب، وثلاثة أيضاً من البرازيل، وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك حالة من عدم الاستقرار على اللاعبين الأجانب والمقيمين، بعدما تأثرت التعاقدات الجديدة، بتأخر الإعلان عن المواعيد الرسمية لانطلاق مسابقات الموسم الجديد.

وأصبح هناك أندية لديها لاعبين أجانب ومقيمين تفاضل بينهم لاختيار الأفضل، وأخرى لم تجر تعاقدات جديدة، خاصة بعد عودة تدريبات فرقها الأولى للكرة الطائرة منذ أيام قليلة، عقب التأكد من عودة نشاط اللعبة إلى الحياة، بعد توقف طويل منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، مما اضطر مجلس إدارة الاتحاد الحالي، إلى اتخاذ قرار أيده كل الأندية، بعدم إكمال مسابقات الموسم الماضي، مما سمح لبعض الأندية بالتحضير الجيد، وبمعسكرات داخلية فقط للموسم الجديد.

يذكر أن، قرعة مسابقات الموسم الجديد للرجال، أسفرت عن مواجهتي عجمان مع الجزيرة وبني ياس مع الوحدة، في دور الـ16 لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، يوم الجمعة المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز